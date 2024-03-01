Cуд обязал NSO Group поделиться кодом шпионского ПО Pegasus с разработчиками WhatsApp

Израильский разработчик шпионского софта NSO Group по решению американского суда обязан предоставить исходный код своего продукта Pegasus компании WhatsApp. Этот вердикт стал кульминацией судебного противостояния, начавшегося в 2019 году после того, как NSO Group была обвинена в использовании Pegasus для шпионажа за 1400 пользователями мессенджера в течение двух недель. Источник изображения: harshahars / Pixabay

Источник: 3dnews.ru