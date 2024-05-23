curl 8.8.0

22 мая, после почти двух месяцев разработки, состоялся выпуск 8.8.0 утилиты и библиотеки curl, написанных на языке C и распространяемых по лицензии curl.
Основные изменения:
- предоставление версии библиотеки librtmp;
- добавлена базовая поддержка вывода содержимого директорий для ссылок file://;
- добавлена встроенная поддержка AppleIDN (icucore) для macOS/iOS;
- в библиотеку добавлена функция curl_multi_waitfds;
- для mbedTLS добавлена опция CURLOPT_SSL_CIPHER_LIST;
- удалена поддержка NTLM_WB;
- для TLS добавлена поддержка ECH (Encrypted Client Hello);
- добавлен флаг CURLU_GET_EMPTY, позволяющий функции curl_url_get() возвращать пустые части запроса и фрагментов. По умолчанию пустые части считаются несуществующими;
- многочисленные исправления ошибок, документации, скриптов сборки и др.
Видео-презентация (41:26).
Источник: linux.org.ru