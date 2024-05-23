curl 8.8.0

22 мая, после почти двух месяцев разработки, состоялся выпуск 8.8.0 утилиты и библиотеки curl, написанных на языке C и распространяемых по лицензии curl.

Основные изменения:

предоставление версии библиотеки librtmp;

добавлена базовая поддержка вывода содержимого директорий для ссылок file://;

добавлена встроенная поддержка AppleIDN (icucore) для macOS/iOS;

в библиотеку добавлена функция curl_multi_waitfds;

для mbedTLS добавлена опция CURLOPT_SSL_CIPHER_LIST;

удалена поддержка NTLM_WB;

для TLS добавлена поддержка ECH (Encrypted Client Hello);

добавлен флаг CURLU_GET_EMPTY, позволяющий функции curl_url_get() возвращать пустые части запроса и фрагментов. По умолчанию пустые части считаются несуществующими;

многочисленные исправления ошибок, документации, скриптов сборки и др.

Видео-презентация (41:26).

Источник: linux.org.ru