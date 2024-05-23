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curl 8.8.0

curl 8.8.0

22 мая, после почти двух месяцев разработки, состоялся выпуск 8.8.0 утилиты и библиотеки curl, написанных на языке C и распространяемых по лицензии curl.

Основные изменения:

  • предоставление версии библиотеки librtmp;
  • добавлена базовая поддержка вывода содержимого директорий для ссылок file://;
  • добавлена встроенная поддержка AppleIDN (icucore) для macOS/iOS;
  • в библиотеку добавлена функция curl_multi_waitfds;
  • для mbedTLS добавлена опция CURLOPT_SSL_CIPHER_LIST;
  • удалена поддержка NTLM_WB;
  • для TLS добавлена поддержка ECH (Encrypted Client Hello);
  • добавлен флаг CURLU_GET_EMPTY, позволяющий функции curl_url_get() возвращать пустые части запроса и фрагментов. По умолчанию пустые части считаются несуществующими;
  • многочисленные исправления ошибок, документации, скриптов сборки и др.

Видео-презентация (41:26).

Источник: linux.org.ru

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