Цифровые рубли можно будет снять в банкоматах

ВТБ разработал технологию для обналичивания цифровых рублей в банкоматах: процедура предусматривает сканирование QR-кода, запуск онлайн-банка, перевод цифровых рублей в безналичные и снятие наличных средств. Сейчас технология тестируется участвующими в проекте банками, после чего будет запущена в массовую эксплуатацию. Источник изображения: cbr.ru

Источник: 3dnews.ru