Состоялся выход Darktable 4.6 — кросс-платформенного редактора с открытым исходным кодом, ориентированного на обработку и каталогизацию изображений в форматах RAW.

Основные нововведения в этой версии включают возможность автоматического сохранения истории редактирования каждые 10 секунд, новый модуль обработки «RGB primaries», который может использоваться для более точной цветовой коррекции, а также возможность всегда показывать полное необрезанное изображение при работе с модулями жидкости и ретуши. Добавлен новый раздел «primaries» к модулю «sigmoid», который может использоваться для обработки освещения и настройки общего вида изображения. Также появилась возможность мгновенного показа изображения высокого качества при панорамировании или масштабировании в режиме темной комнаты (darkroom).

Также в Darktable 4.6 добавлена поддержка новых цифровых камер, включая: Canon EOS Kiss F, Canon EOS Kiss X50, Canon EOS Kiss X90, Canon IXY 220F (dng, chdk), Canon PowerShot SX220 HS (chdk), Fujifilm FinePix SL1000, Fujifilm X-S20 (сжатый), ImBack ImB35mm (chdk), Leica M10-D (dng), Leica M10-P (dng), Leica M10-R (dng), Leica M11-P (dng), Leica Q2 Monochrom (dng), Leica SL2 (dng) и Leica SL2-S (dng).

Кроме того, Darktable теперь поддерживает камеры: Nikon Coolpix A1000 (12bit-uncompressed), Nikon Z f (14bit-compressed), OM System TG-7, Panasonic DC-TZ200D (3:2), Panasonic DC-TZ202D (3:2), Panasonic DC-TZ220 (3:2), Panasonic DC-TZ220D (3:2), Panasonic DC-ZS200D (3:2), Panasonic DC-ZS220 (3:2), Panasonic DC-ZS220D (3:2), Panasonic DMC-G10 (3:2, 16:9, 1:1), Panasonic DMC-GM1S (4:3, 3:2, 16:9, 1:1), Pentax K-3 Mark III Monochrome, Pentax KF, Samsung EK-GN120, Samsung G920F (dng), Samsung G935F (dng), Samsung GX10 (dng), Samsung GX20 (dng), Sigma fp (dng), Sigma fp L (dng), Sigma sd Quattro (dng), Sigma sd Quattro H (dng), Sinar eVolution 75, Sony ILCE-6700, Sony ILCE-7CM2, Sony ILCE-7CR, Sony ILME-FX3 и камеру Sony ZV-E1.

В Darktable появились новые предустановки баланса белого для камер Leica M (Typ 240), Olympus E-P7, Olympus TG-6 и Sony ILCE-7CM2, а также новые профили шума для камер Canon IXY 220F, Nikon Z f, Olympus E-P7, Pentax *ist DS и Sony ILCE-6700.

В этом релизе улучшено экспортирование изображений в форматах JPEG 2000 и B&W TIFF, увеличена скорость отображения изображений в режиме карты на 25 процентов, добавлена поддержка автоматической ориентации при импорте изображений AVIF/HEIF, реализована новая функциональность автоматического создания миниатюр в фоновом режиме.

Источник: linux.org.ru