Дата-центры IBM на 74 % переведены на энергию из возобновляемых источников

Компания IBM опубликовала очередной отчёт ESG об экологическом, социальном и корпоративном управлении. В нём в числе прочего говорится о дальнейшей реализации проектов, направленных на повышение энергоэффективности дата-центров, а также о переходе на энергию из возобновляемых источников. В 2023 году IBM увеличила потребление «зелёной» электроэнергии до приблизительно 1,322 ТВт·ч. Это составляет 70,6 % от общих энергетических нужд корпорации. Годом ранее доля энергии из возобновляемых источников составляла примерно 65,9 %.

Источник: 3dnews.ru