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Датамайнер нашёл в коде сайта Rockstar рекламу ПК-версии Red Dead Redemption

Культовый ковбойский экшен с открытым миром Red Dead Redemption от Rockstar Games летом 2023 года получил официальный ремастер, но ПК обошёл стороной. Похоже, на улице компьютерных игроков скоро тоже наступит праздник. Источник изображения: Rockstar Games
Источник: 3dnews.ru

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