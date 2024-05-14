Датамайнер нашёл в коде сайта Rockstar рекламу ПК-версии Red Dead Redemption

Культовый ковбойский экшен с открытым миром Red Dead Redemption от Rockstar Games летом 2023 года получил официальный ремастер, но ПК обошёл стороной. Похоже, на улице компьютерных игроков скоро тоже наступит праздник. Источник изображения: Rockstar Games

Источник: 3dnews.ru