Датские учёные создали робота-змею в стиле оригами для исследовательских и спасательных операций

Команда учёных из Университета Южной Дании (SDU) создала уникального робота-змею в стиле оригами, способного к ректолинейной локомоции и выполненного из инновационного композитного материала на основе ультравысокомолекулярного полиэтилена. Этот робот открывает новые возможности для проведения поисково-спасательных операций и исследования недоступных территорий на Земле и других планетах. Источник изображения: sdu.dk

Источник: 3dnews.ru