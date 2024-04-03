Даже сократив поставки электромобилей, Tesla смогла вернуть себе статус крупнейшего производителя в мире

В четвёртом квартале прошлого года произошло событие, которое казалось бесповоротным: китайская компания BYD обошла Tesla по количеству выпускаемых и поставляемых электромобилей. Ситуация на рынке, однако, в прошлом квартале позволила Tesla добиться реванша, и теперь она снова может считаться крупнейшим производителем электромобилей. Источник изображения: Tesla

Источник: 3dnews.ru