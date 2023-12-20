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Death Stranding: Director’s Cut не выйдет на iPhone 15 Pro в 2023 году

Режиссёрская версия курьерского экшена Death Stranding от Kojima Productions должна была появиться на платформах Apple до конца 2023 года, но, как выяснилось на днях, сбыться этому оказалось не суждено. Источник изображения: Steam (Sonozaki)
Источник: 3dnews.ru

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