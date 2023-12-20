Debian 12 Bookworm может стать последним в истории релизом с поддержкой 32-разрядных x86

На встрече разработчиков в Кэмбридже обсуждался вопрос прекращения поддержки 32-битной архитектуры в поэтапном режиме. На промежуточном этапе планируется сохранение 32-битного репозитория, на окончательном — прекращение и его поддержки. В случае утверждения плана, изменения можно будет уже увидеть в релизе Debian 13.

Разработчики планируют постепенно отказаться от сборки 32-битных ядер и программ установки. Продолжится поддержка i386 как дополнительной архитектуры в системах на базе amd64 (multi-arch) и запуск i386-подсистемы в chroot. Сказанное касается только x86: Debian продолжает поддерживать другие 32-разрядные архитектуры, в том числе Arm и MIPS.

На сегодняшний день официально сохранили 32-битную поддержку следующие дистрибутивы:

Alt Linux

Gentoo

Slackware

Источник: linux.org.ru