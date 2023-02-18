Debian 12 перешёл на стадию мягкой заморозки перед релизом

Разработчики Debian сообщили о переводе Debian 12 на стадию мягкой заморозки пакетной базы, при которой прекращён приём новых исходных пакетов и закрыта возможность повторного включения ранее удалённых пакетов.

На 12 марта 2023 года намечена жёсткая заморозка перед релизом, при которой процесс переноса ключевых пакетов и пакетов без autopkgtests из unstable в testing будет полностью остановлен и начнётся этап интенсивного тестирования и исправления блокирующих релиз проблем. Стадия жёсткой заморозки вводится впервые и рассматривается как необходимый промежуточный этап перед полной заморозкой, охватывающей все пакеты. Время полной заморозки пока точно не определено.

Релиз Debian 12 ожидается летом 2023 года. В настоящее время насчитывается 392 критических ошибок, блокирующие релиз (месяц назад таких ошибок было 637).



Источник: opennet.ru