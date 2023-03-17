Debian 12 перешёл на стадию жёсткой заморозки перед релизом

Разработчики Debian сообщили о переводе Debian 12 на стадию жёсткой заморозки перед релизом, при которой процесс переноса ключевых пакетов и пакетов без autopkgtests из unstable в testing полностью остановлен и начался этап интенсивного тестирования и исправления блокирующих релиз проблем. Стадия жёсткой заморозки рассматривается как необходимый промежуточный этап перед полной заморозкой, охватывающей все пакеты. Полная заморозка будет произведена за несколько недель до релиза, точная дата которого пока не определена.

Это третья стадия заморозки — первая стадия была пройдена 12 января и привела к прекращению выполнения «transitions» (обновление пакетов, требующее корректировки зависимостей у других пакетов, которое приводит к временному удалению пакетов из Testing), а также прекращению обновления пакетов, необходимых для сборки (build-essential). Вторая стадия началась 12 февраля и была связана с прекращением приёма новых исходных пакетов и закрытием возможности повторного включения ранее удалённых пакетов.

Релиз Debian 12 ожидается летом 2023 года. В настоящее время насчитывается 258 критических ошибок, блокирующих релиз (месяц назад таких ошибок было 392, два месяца назад — 637).



Источник: opennet.ru