Debian будет поставлять Chromium с поисковой системой DuckDuckGo вместо Google

В пакете с браузером Chromium, предлагаемом в дистрибутиве Debian, осуществлён переход на использование по умолчанию поисковой системы DuckDuckGo вместо Google. Предложение о замене поисковой системы на DuckDuckGo рассматривалось с апреля 2020 года. В качестве причины упоминается забота о конфиденциальности пользователей — сервис DuckDuckGo не использует персонализацию вывода и вырезает данные, которые могут использоваться для отслеживания предпочтений и перемещений пользователя. При необходимости вернуть Google или выбрать любую другую поисковую систему можно в настройках («Settings > Search Engine»).



Источник: opennet.ru