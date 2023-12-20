Debian на пути к прекращению поставки 32-разрядных сборок для систем x86

На прошедшей в Кэмбридже встрече разработчиков Debian обсуждался вопрос постепенного прекращения поддержки 32-разрядной архитектуры x86 (i386). Из планов отмечается прекращение формирования официальных установочных сборок и пакетов с ядром для 32-разрядных систем x86, но сохранение наличия репозитория пакетов и возможности развёртывания 32-разрядных окружений в изолированных контейнерах. Также планируется продолжить поставку multi-arch-репозитория и инструментария для обеспечения сборки 32-разрядных приложений и их запуска в 64-разрядном окружении x86_64. В случае утверждения плана, он может быть воплощён в ветке Debian 13 «Trixie», намеченной на 2025 год.



Источник: opennet.ru