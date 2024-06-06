Debian переходит к использованию tmpfs в /tmp и к очистке /tmp и /var/tmp по таймеру

Разработчик Debian Лука Боккасси анонсировал переход Debian к использованию tmpfs в /tmp и к очистке /tmp и /var/tmp по таймеру по умолчанию, начиная с Debian 13 “Trixie”.

В новых системах файлы в /tmp будут либо исчезать вмести с прежним экземпляром tmpfs в памяти после рестарта, либо будут удаляться ежедневно по таймеру если они старше 10 дней, а файлы в /var/tmp будут удаляться только ежедневно по таймеру если они старше 30 дней. Пакеты openssh и tmux были модифицированы с целью сохранения своих временных файлов в /var/tmp в качестве исключения. В системах, которые будут обновляться до Debian 13 “Trixie”, старое поведение /var/tmp сохранится.

В то время, как в большинстве других дистрибутивов давно перешли на использование tmpfs в /tmp, в Debian не спешили этого делать. Сейчас разработчики Debian (Michael Biebl и Luca Boccassi) возобновили одну из таких дискуссий 2020 года, в которой разработчик из Canonical (Eric Desrochers) пожаловался на проблему несоответствия тогдашней реализации /var/tmp в Debian тому, как работает systemd, несмотря на то, что патч был опубликован ещё в 2012 году. Таким образом было принято решение привести поведение системы, при работе с этими директориями, к общепринятому в systemd и в большинстве других дистрибутивов.

Источник: linux.org.ru