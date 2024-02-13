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Deep Silver раскрыла дату выхода Dead Island 2 в Steam и устроила раздачу Dead Island Riptide Definitive Edition, но есть нюанс

ПК-версия жестокого зомби-боевика Dead Island 2 от Deep Silver и разработчиков из Dambuster Studios дебютировала ещё в прошлом апреле, однако до сих пор остаётся эксклюзивом Epic Games Store. Как выяснилось, ненадолго. Источник изображения: Deep Silver
Источник: 3dnews.ru

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