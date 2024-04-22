Deepin Linux представил функции на базе ИИ

Разработчики китайского дистрибутива Deepin решили попытаться бросить вызов Microsoft Copilot и представили функции на базе ИИ в новой Beta 2. ИИ будет помогать пользователям редактировать изображения: добавлять размытие фона и удалять его, масштабировать, раскрашивать, повышать разрешение, превращать ваши изображения в нарисованные от руки или в 3D-комиксы и многое другое.

Также в Deepin IDE – их многоязычной кроссплатформенной среде разработки – будет представлен ИИ-помощник по написанию кода.

Источник: linux.org.ru