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DeepMind представил систему машинного обучения для генерации кода по текстовому описанию задачи

Компания DeepMind, получившая известность своими разработками в области искусственного интеллекта и построения нейронных сетей, способных играть в компьютерные и настольные игры на уровне человека, представила проект AlphaСode, развивающий систему машинного обучения для генерации кода, способную участвовать в соревнованиях по программированию на платформе Codeforces и демонстрировать средний результат. Ключевой особенностью разработки является является способность генерировать код на языках Python или C++, принимая на входе текст с постановкой задачи на английском языке.

Для тестирования системы были отобраны 10 новых соревнований Codeforces с более 5000 участниками, проведённые после завершения тренировки модели машинного обучения. Результаты выполнения заданий позволили системе AlphaСode войти примерно в середину рейтинга указанных соревнований (54.3%). Прогнозируемый общий рейтинг AlphaСode составил 1238 балов, что обеспечивает вхождение в Top 28% среди всех участников Codeforces, хотя бы раз участвующих в соревнованиях за последние 6 месяцев. Отмечается, что проект пока находится на начальной стадии развития и в будущем планируется повысить качество генерируемого кода, а также развивать AlphaСode в сторону систем, помогающих в написании кода, или средств разработки приложений, которыми смогут пользоваться люди без навыков программирования.

В проекте используется архитектура нейронной сети «Transformer» в сочетании с методами семплирования и фильтрации, позволяющими генерировать различные непредсказуемые варианты кода, соответствующие тексту на естественном языке. После фильтрации, кластеризации и ранжирования из формируемого потока вариантов отсеивается наиболее оптимальный рабочий код, который затем проверяется на предмет получения верного результата (в каждом задании соревнований указывается пример входных данных и соответствующий этому примеру результат, который должен быть получен после выполнении программы).

DeepMind представил систему машинного обучения для генерации кода по текстовому описанию задачи

Для грубой тренировки системы машинного обучения была задействована кодовая база, доступная в публичных репозиториях GitHub. После подготовки начальной модели выполнялась фаза оптимизации, реализуемая на основе коллекции кода с примерами задач и решений, предлагаемых участникам соревнований Codeforces, CodeChef, HackerEarth, AtCoder и Aizu. Всего для тренировки было задействовано 715 ГБ кода с GitHub и более миллиона примеров решений типовых задач соревнований. Перед переходом к генерации кода текст задачи проходил фазу нормализации, на которой исключалось всё лишнее и оставлялись только значимые части.

DeepMind представил систему машинного обучения для генерации кода по текстовому описанию задачи


Источник: opennet.ru

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