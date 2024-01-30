Деградация солнечных электростанций в США «соответствует ожиданиям», выяснили учёные

Учёные Национальной лаборатории возобновляемых источников энергии (NREL) в США провели исследования почти на 2500 объектах по выработке электричества от солнечного света. Несмотря на опасения, большинство фотоэлектрических систем за годы работы испытали минимальный ущерб от кратковременных экстремальных погодных условий и показали скромную деградацию, что обещает приблизить переход на возобновляемые источники энергии. Контроль качества солнечных панелей. Источник изображения: PVEL

Источник: 3dnews.ru