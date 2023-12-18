Декабрьское обновление Windows 11 сломало беспроводное подключение Wi-Fi на некоторых ПК и ноутбуках

Недавно выпущенное декабрьское обновление Windows 11 (KB5033375), содержащее обязательное обновление безопасности ОС, исправляет ряд ошибок операционной системы. Однако установка упомянутого апдейта влечёт за собой проблемы для некоторых пользователей, пишет издание Windows Latest. Как выяснилось, пакет KB5033375 может «ломать» беспроводное подключение Wi-Fi на некоторых ПК и ноутбуках. Источник изображения: Windows Latest

Источник: 3dnews.ru