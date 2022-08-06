Девятая версия патчей для ядра Linux с поддержкой языка Rust

Для ядра Linux предложена девятая версия патчей с компонентами для разработки драйверов устройств на языке Rust. Новая версия представляет собой урезанный вариант восьмого выпуска, опубликованного несколько дней назад. Набор отличается существенным сокращением размера и оставлением только самого необходимого минимума, достаточного для сборки модуля ядра, написанного на языке Rust.

Предполагается, что минимальный патч упростит принятие поддержки Rust в основной состав ядра. После обеспечения минимальной поддержи планируется постепенно наращивать имеющуюся функциональность, перенося и другие изменения из ветки Rust-for-Linux.

По сравнению с восьмой версией размер патча сокращён с 40 до 13 тысяч строк кода. Например, девятая версия включат лишь 3% кода (500 строк) crate-пакета «kernel» и 60% библиотеки alloc, позволяющие создавать простейшие модули ядра, использующие тип Vec<i32> и выводящие информацию в лог ядра при помощи макроса «pr_info!».



Источник: opennet.ru