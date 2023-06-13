Девятое обновление стартовых наборов ALT p10

Опубликован девятый выпуск стартовых наборов на Десятой платформе ALT. Сборки на базе стабильного репозитория предназначены для опытных пользователей. Большинство стартеркитов представляют собой live-сборки, которые отличаются доступными для операционных систем ALT графическими окружениями рабочего стола и оконными менеджерами (DE/WM). При необходимости систему можно установить из этих live-сборок. Следующее плановое обновление намечено на 12 сентября 2023 года.

Стартеркиты доступны для архитектур x86_64, i586 и aarch64. Сборки основаны на ядрах Linux версии 5.10.179 и 6.1.32; в некоторых образах применены различные варианты. Для разных архитектур варианты сборки ядра также указаны отдельно.

Изменения в девятом выпуске:

Новая версия графического экрана загрузки plymouth, в котором теперь работает запуск анимации при активной последовательной консоли (включено игнорирование последовательной консоли) и активируется запасной логотип при недоступности логотипа производителя (BGRT — Boot Graphics Record Table).

Приостановлен выпуск образов Engineering и linuxcnc-rt. Предыдущие версии доступны из архива. Выпуск будет возобновлён на p11.

Прекращена сборка rootfs с ядром rpi, так как ядро un-def-6.1 полноценно поддерживает Raspberry Pi 4.

Источник: opennet.ru