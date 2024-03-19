Diablo IV, Evil West, Ark: Survival Ascended и другие: Microsoft раскрыла, какие игры выйдут в Game Pass в конце марта и начале апреля

Издательство Microsoft в новостном блоге Xbox Wire представило игры, которые пополнят (или уже пополнили) и покинут подписку Game Pass для PC и консолей Xbox на протяжении второй половины марта и первых чисел апреля. Источник изображений: Xbox
Источник: 3dnews.ru
Издательство Microsoft в новостном блоге Xbox Wire представило игры, которые пополнят (или уже пополнили) и покинут подписку Game Pass для PC и консолей Xbox на протяжении второй половины марта и первых чисел апреля. Источник изображений: Xbox