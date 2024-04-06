DIGMA анонсировала новинки на мероприятии в честь 20-летнего юбилея

На этой неделе, 4 апреля, состоялось мероприятие в честь 20-летнего юбилея бренда DIGMA, на котором компания подвела итоги и представила новые устройства. В частности, компания рассказала о масштабной перезагрузке бренда, стартовавшей в 2020 году, в рамках которой были значительно увеличены продуктовые и инженерные группы, отлажены производственные процессы и изменены критерии отбора технологий для создания устройств. Источник изображений: DIGMA

Источник: 3dnews.ru