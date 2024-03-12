Discord попал в реестр соцсетей Роскомнадзора

«Роскомнадзор» включил российский в реестр социальных сетей платформы Discord и Yappy (российский аналог TikTok) — об этом ведомство предупредило владельцев данных интернет-площадок 12 марта 2024 года. В соответствии с законом о самоконтроле социальных сетей (№ 530-ФЗ от 2021 года), включённые в реестр интернет-площадки обязаны самостоятельно выявлять и блокировать противоправный контент. Кроме того, пользователям должны предоставить специальную форму для жалоб на подобные материалы.

Источник: 3dnews.ru