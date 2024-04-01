Discord запустит рекламу с возможностью её отключения

Discord, ранее позиционировавший себя как социальная сеть без рекламы, на этой неделе объявил о планах по запуску новых рекламных объявлений — «Спонсированные квесты», которые станут частью платформы начиная со следующей недели. Это решение призвано увеличить доходы компании с помощью платных промоакций от разработчиков видеоигр. Хотя пользователи смогут отключить рекламу в настройках, это нововведение вызывает опасения относительно конфиденциальности пользователей и ухудшения их пользовательского опыта. Источник изображения: Discord

Источник: 3dnews.ru