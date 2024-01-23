Disney представила всенаправленный коврик HoloTile для реальной ходьбы по виртуальной реальности

Развитие технологий виртуальной реальности вдохновляет исследователей на множество творческих решений различных проблем. Одна из ключевых проблем — движение. Полное погружение затруднено, если пользователь сидит на диване, в то время как его аватар перемещается. Недавно представленная система HoloTile предлагает элегантное решение. Она состоит из сотен маленьких круглых «плиток», каждая из которых служит своего рода миниатюрной всенаправленной беговой дорожкой. Источник изображения: Disney

Источник: 3dnews.ru