«Диспетчер задач» Windows 11 получит поддержку NPU процессоров AMD Ryzen 8040

В одном из будущих обновлений «Диспетчер задач» операционной системы Windows 11 получит поддержку ИИ-блоков NPU в составе процессоров AMD Ryzen 8040. Такая поддержка уже реализована в операционной системе для процессоров Intel Meteor Lake. Источник изображений: TechPowerUp

Источник: 3dnews.ru