Дистрибутив Fedora Linux 36 перешёл на стадию бета-тестирования

Критике подверглась неразбериха со стилями в GNOME 42 — некоторые программы оформлены в стиле с учётом новых рекомендаций GNOME HIG, а некоторые продолжают использовать старый стиль или комбинировать элементы нового и старого стилей. Например, в новом текстовом редакторе кнопки не выделяются фактурно и окно выводится с закруглёнными углами, в файловом менеджере кнопки обрамлены рамкой и применяются менее скруглённые углы окна, в gedit кнопки явно выделены, более контрастные и помещаются на более тёмном фоне, а нижние углы окна острые.