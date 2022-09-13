Дистрибутив Fedora Linux 37 перешёл на стадию бета-тестирования

Началось тестирование бета-версии дистрибутива Fedora Linux 37. Бета-выпуск ознаменовал переход на финальную стадию тестирования, при которой допускается только исправление критических ошибок. Релиз запланирован на 18 октября. Выпуск охватывает Fedora Workstation, Fedora Server, Fedora Silverblue, Fedora IoT, Fedora CoreOS, Fedora Cloud Base и Live-сборки, поставляемые в форме спинов c десктоп-окружениями KDE Plasma 5, Xfce, MATE, Cinnamon, LXDE и LXQt. Сборки сформированы для архитектур x86_64, Power64 и ARM64 (AArch64).

Наиболее значимые изменения в Fedora Linux 37:

Рабочий стол Fedora Workstation обновлён до выпуска GNOME 43, релиз которого ожидается 21 сентября. В выпуске GNOME 43 в конфигураторе появилась новая панель с параметрами безопасности устройств и прошивок (например, показана информация об активации UEFI Secure Boot, состояние TPM, Intel BootGuard и механизмов защиты IOMMU). Продолжен перевод приложений на использование GTK 4 и библиотеки libadwaita, которая предлагает готовые виджеты и объекты для построения приложений, соответствующие новым рекомендациям GNOME HIG (Human Interface Guidelines).

Архитектура ARMv7, также известная как ARM32 или armhfp, переведена в разряд устаревших. В качестве причин прекращения поддержки ARMv7 упоминается общее сворачивание развития дистрибутива для 32-разрядных систем, так как некоторые новые возможности Fedora, связанные с усилением безопасности и повышением производительности, доступны только для 64-разрядных архитектур. ARMv7 оставалась последней полностью поддерживаемой в Fedora 32-разрядной архитектурой (формирование репозиториев для архитектуры i686 прекращено в 2019 году, оставлены лишь репозитории multi-lib для окружений x86_64).

Файлы, входящие в RPM-пакеты, снабжены цифровыми подписями, которые могут использоваться для проверки целостности и защиты от подмены файлов при помощи подсистемы ядра IMA (Integrity Measurement Architecture). Добавление подписей привело к увеличению размера RPM-пакетов на 1.1% и увеличению размера установленной системы на 0.3%.

Официально обеспечена поддержка платы Raspberry Pi 4, включая поддержку аппаратного ускорения графики для GPU V3D.

Предложены две новые официальные редакции: Fedora CoreOS (атомарно обновляемое окружение для запуска изолированных контейнеров) и Fedora Cloud Base (образы для создания виртуальных машин, запускаемых в публичных и частных облачных окружениях).

Добавлена политика TEST-FEDORA39 для тестирования предстоящего прекращения поддержки цифровых подписей на основе алгоритма SHA-1. По желанию пользователь может отключить поддержку SHA-1 при помощи команды «update-crypto-policies —set TEST-FEDORA39».

Обновлены версии пакетов, в том числе Python 3.11, Perl 5.36, LLVM 15, Go 1.19, Erlang 25, Haskell GHC 8.10.7, Boost 1.78, glibc 2.36, binutils 2.38, Node.js 18, RPM 4.18, BIND 9.18, Emacs 28, Stratis 3.2.0.

Пакеты и редакция дистрибутива с рабочим столом LXQt обновлены до версии LXQt 1.1.

В разряд устаревших переведён пакет openssl1.1, на смену которому пришёл пакет с актуальной веткой OpenSSL 3.0.

Компоненты поддержки дополнительных языков и локализации выделены в из основного пакета с Firefox в отдельный пакет firefox-langpacks, что позволило сэкономить около 50 МБ дискового пространства на системах, в которых нет необходимости в поддержке языков, отличных от английского. Аналогично из пакета gettext в пакет gettext-runtime выделены вспомогательные утилиты (envsubst, gettext, gettext.sh и ngettext), что сократило размер базовой установки на 4.7 МБ.

Сопровождающим рекомендовано прекратить сборку пакетов для архитектуры i686, если необходимость в подобных пакетах сомнительна или приводит к заметным затратам времени или ресурсов. Рекомендация не распространяется на пакеты, используемые в качестве зависимостей в других пакетах или применяемые в контексте «multilib» для обеспечения запуска 32-разрядных программ в 64-разрядных окружениях. Для архитектуры i686 прекращена сборка пакетов java-1.8.0-openjdk, java-11-openjdk, java-17-openjdk и java-latest-openjdk.

Предложена предварительная сборка для тестирования управления инсталлятором Anaconda через web-интерфейс, в том числе с удалённой системы.

На системах x86 с BIOS по умолчанию задействована разбивка на разделы с использованием GPT вместо MBR.

В редакциях Fedora Silverblue и Kinoite предоставлена возможность перемонтирования раздела /sysroot в режиме только для чтения, для защиты от случайных изменений.

Для загрузки подготовлен вариант Fedora Server, оформленный в виде образа виртуальной машины, оптимизированного для гипервизора KVM.

Источник: opennet.ru