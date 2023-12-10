Дистрибутив Lubuntu перейдёт на использование Qt 6 и Wayland

Разработчики проекта Lubuntu опубликовали план перевода дистрибутива на Qt 6 и Wayland. Поддержка опционального сеанса на базе Wayland появится в выпуске Lubuntu 24.04, а в версии Lubuntu 24.10 данный сеанс будет задействован по умолчанию. Параллельно продолжается работа по интеграции поддержки Wayland и Qt 6 в пользовательское окружение LXQt, поставляемое в Lubuntu (актуальный выпуск LXQt 1.4 продолжает основываться на ветке Qt 5.15, но следующий выпуск LXQt обещают перевести на Qt 6).

Решение по переходу Lubuntu на Wayland принято на фоне общей тенденции ухода от X11 в дистрибутивах, например, в Ubuntu Desktop сеанс на базе Wayland по умолчанию предоставляется начиная с выпуска 22.04, в Fedora 40 утверждено прекращение поддержки сеанса KDE на базе X11, в GNOME и GTK рассматривается возможность удаления поддержки X11, а компания Red Hat полностью прекратит поставку X-сервера в следующей ветке дистрибутива RHEL. При этом сопровождающие Lubuntu намерены обеспечить опциональную поддержку сеанса на базе X11 до выпуска 26.04, если до этого времени разработчики Ubuntu не удалят X-сервер из репозитория.

В отчёте также рассказано о развитии собственного инсталлятора в Lubuntu, построенного на фреймворке Calamares, применяющем библиотеку Qt для создания интерфейса пользователя. Отмечается, что предложенный в Ubuntu Desktop новый инсталлятор завязан на библиотеке Flutter, а старый инсталлятор Ubiquity рассчитан на использование GTK или интеграцию с компонентами KDE, которые не используются в окружении LXQt. Кроме этого Calamares опережает развиваемые проектом Ubuntu инсталляторы по производительности интерфейса и скорости установки, а также лучше сочетается с темами оформления Lubuntu.

При подготовке к выпуску Lubuntu 24.04 в инсталлятор добавлена поддержка меню кастомизации, реализованы три режима установки (минимальный без snapd, обычный и полный с дополнительными приложениями), добавлен экран первой загрузки на котором можно выбрать между запуском Live-окружение и инсталлятора.

Из не связанных с установкой улучшений отмечается добавление графического интерфейса для управления Bluetooth, редактора настроек дисплейного менеджера SDDM, ночного режима цветового оформления и опциональной темы оформления в стиле Windows 11.