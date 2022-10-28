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Дистрибутив openSUSE предложил протестировать новый инсталлятор

Разработчики проекта openSUSE предложили пользователям принять участие в тестировании нового инсталлятора D-Installer. Установочные образы подготовлены для архитектур x86_64 (598МБ) и Aarch64/ARM64 (614МБ). Загруженный образ позволяет установить три платформы: стабильный релиз openSUSE Leap 15.4, непрерывно обновляемую сборку openSUSE Tumbleweed и редакцию Leap Micro 5.2, построенную на базе изолированных контейнеров (только для x86_64). В дальнейшем новый инсталлятор планируется использовать в продуктах на базе платформы ALP (Adaptable Linux Platform), идущей на смену дистрибутиву SUSE Linux Enterprise.

Дистрибутив openSUSE предложил протестировать новый инсталлятор

Новый инсталлятор примечателен отделением пользовательского интерфейса от внутренних компонентов YaST и предоставлением возможности использования различных фронтэндов, в том числе фронтэнда для управления установкой через web-интерфейс. Для установки пакетов, проверки оборудования, разбивки дисков и прочих необходимых при инсталляции функций продолжают использоваться библиотеки YaST, поверх которых реализована прослойка, абстрагирующая доступ к библиотекам через унифицированный интерфейс D-Bus.

Базовый интерфейс для управления установкой построен с использованием web-технологий и включает обработчик, обеспечивающий доступ к вызовам D-Bus через HTTP, и непосредственно web-интерфейс. Web-интерфейс написан на JavaScript с использованием фреймворка React и компонентов PatternFly. Сервис для привязки интерфейса к D-Bus, а также встроенный http-сервер, написаны на языке Ruby и построены с использованием готовых модулей, развиваемых проектом Cockpit, которые также применяются в web-конфигураторах Red Hat. В инсталляторе используется многопроцессная архитектура, благодаря которой интерфейс взаимодействия с пользователем не блокируется во время выполнения других работ.

Среди целей разработки D-Installer упоминается устранение имеющихся ограничений графического интерфейса, расширение возможностей по использованию функциональности YaST в других приложениях, уход от привязки к одному языку программирования (D-Bus API позволит создавать надстройки на разных языках) и стимулирование создания альтернативных настроек представителями сообщества.

Источник: opennet.ru

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