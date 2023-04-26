Дистрибутив Solus 5 будет построен на технологиях SerpentOS

В рамках проводимой реорганизации дистрибутива Solus, помимо перехода на более прозрачную модель управления, сосредоточенную в руках сообщества и независящую от одного человека, объявлено о решении использовать при разработке Solus 5 технологий проекта SerpentOS, развиваемого старой командой разработчиков дистрибутива Solus, в число которых входят Айки Доэрти (Ikey Doherty, создатель Solus) и Джошуа Стробл (Joshua Strobl, ключевой разработчик рабочего стола Budgie).

Дистрибутив SerpentOS не является ответвлением от других проектов и основывается на собственном пакетном менеджере moss, который заимствует многие современные возможности, развиваемые в таких пакетных менеджерах, как eopkg/pisi, rpm, swupd и nix/guix, сохраняя при этом традиционный взгляд на управление пакетами и используя по умолчанию сборку в режиме stateless. Пакетный менеджер использует атомарную модель обновления системы, при которой фиксируется состояние корневого раздела, а после обновления состояние переключается на новое.

Для экономии дискового пространства при хранении нескольких версий пакетов применяется дедупликация на основе жёстких ссылок и совместно используемого кэша. Содержимое установленных пакетов размещается в каталоге /os/store/installation/N, где N номер версии. Проектом также развиваются система контейнеров moss-container, система управления зависимостями moss-deps, система сборки boulder, система инкапсуляции сервисов avalanche, менеджер репозиториев vessel, панель управления summit, база данных moss-db и система воспроизводимого бутстрэппинга (bootstrap) bill.

В Solus5 ожидается замена системы сборки (ypkg3 и solbuild) на boulder и avalanche, использование пакетного менеджера moss вместо sol (eopkg), задействование платформ разработки summit и GitHub вместо solhub, применение vessel для управления репозиториями вместо ferryd. Дистрибутив продолжит применение rolling-модели обновления пакетов, следуя принципу «установил один раз, после чего актуальность всегда поддерживается через установку обновлений».

Разработчики SerpentOS уже помогли поднять новую инфраструктуру для Solus, обещано обновление пакетов. Планируется создание загрузочного образа для разработчиков с окружением на основе GNOME. Когда специфичные проблемы с moss-deps будут решены, начнётся пакетирование GTK3. Помимо архитектуры x86_64 в будущем планируется начать формировать сборки для AArch64 и RISC-V.

На данный момент инструментарий SerpentOS будет разрабатываться независимо от команды разработчиков Solus. Речь о слиянии проектов Solus5 и SerpentOS пока не ведётся — вероятнее всего, SerpentOS будет развиваться как независимый от Solus дистрибутив.



Источник: opennet.ru