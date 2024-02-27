Дистрибутив Tails 6.0, перешедший на Debian 12 и GNOME 43

Сформирован релиз специализированного дистрибутива Tails 6.0 (The Amnesic Incognito Live System), основанного на пакетной базе Debian и предназначенного для анонимного выхода в сеть. Анонимный выход в Tails обеспечивается системой Tor. Все соединения, кроме трафика через сеть Tor, по умолчанию блокируются пакетным фильтром. Для хранения пользовательских данных в режиме сохранения пользовательских данных между запусками применяется шифрование. Для загрузки подготовлен iso-образ, способный работать в Live-режиме, размером 1 ГБ.
В новой версии:
- Осуществлён переход на пакетную базу Debian 12 «Bookworm».
- Пользовательское окружение обновлено до GNOME 43 (ранее использовался выпуск 3.38).
- Обеспечен вывод предупреждений в случае возникновения ошибок при чтении или записи на USB-накопитель, используемый для постоянного хранилища. Предполагается, что предупреждения об отдельных сбоях позволят на раннем этапе заметить проблемы с накопителем и успеть выполнить резервное копирование области постоянного хранения.
- Реализовано автоматическое монтирование внешних устройств хранения. Если на накопителе присутствует зашифрованный раздел, например, созданный при помощи VeraCrypt, пользователю будет выведен запрос пароля для разблокировки раздела.
- Добавлена защита от проведения атаки на систему через подключение вредоносных USB-устройств во время отсутствия пользователя: когда экран находится в режиме блокировки, Tails теперь игнорирует подключение любых USB-устройств. Активация USB-устройств производится только когда они подключены при разблокированном экране.
- Предоставлена возможность переключения между 4 темами оформления: светлая; тёмная; светлая в ночном режиме с более тёплыми цветами и меньшей яркостью; ночная тёмная тема с тёплыми цветами.
- Упрощено создание скриншотов и скринкастов. В системное меню добавлен ярлык для вызова интерфейса создания скриншота/скринкаста.
- В почтовом клиенте Thunderbird упрощён процесс настройки учётной записи в Gmail — для доступа к почте в Gmail теперь достаточно ввести параметры аутентификации.
- Обновлены версии программ: Tor Browser 13.0.10, Electrum 4.3.4, KeePassXC 2.7.4, Metadata Cleaner 2.4.0, Inkscape 1.2.2, Audacity 3.2.4, GIMP 2.10.34 и Kleopatra 4:22.12.
- Текстовый редактор gedit заменён на gnome-text-editor.
- Прекращено отображение пиктограмм на рабочем столе (дополнение к GNOME Shell, отвечавшее за данную функциональность, удалено из-за наличия проблем с интеграцией с новыми версиями GNOME).
- Из меню файлового менеджера убраны кнопки надёжной очистки диска (Wipe), так как полная очистка не гарантирована для USB-накопителей и SSD-дисков (для надёжного стирания рекомендовано полностью перезаписать все данные на накопителе).
- Из меню файлового менеджера убрана кнопка удаления метаданных, так как разработчики использовавшейся для этих целей библиотеки MAT2 больше не предоставляют функциональность для интеграции с файловым менеджером Nautilus.
- Удалена из базовой поставки утилита GtkHash, которую при желании можно установить как дополнительное приложение.
Источник: opennet.ru