Дистрибутив Tails 6.0, перешедший на Debian 12 и GNOME 43

Сформирован релиз специализированного дистрибутива Tails 6.0 (The Amnesic Incognito Live System), основанного на пакетной базе Debian и предназначенного для анонимного выхода в сеть. Анонимный выход в Tails обеспечивается системой Tor. Все соединения, кроме трафика через сеть Tor, по умолчанию блокируются пакетным фильтром. Для хранения пользовательских данных в режиме сохранения пользовательских данных между запусками применяется шифрование. Для загрузки подготовлен iso-образ, способный работать в Live-режиме, размером 1 ГБ.

В новой версии:

Осуществлён переход на пакетную базу Debian 12 «Bookworm».

Пользовательское окружение обновлено до GNOME 43 (ранее использовался выпуск 3.38).

Обеспечен вывод предупреждений в случае возникновения ошибок при чтении или записи на USB-накопитель, используемый для постоянного хранилища. Предполагается, что предупреждения об отдельных сбоях позволят на раннем этапе заметить проблемы с накопителем и успеть выполнить резервное копирование области постоянного хранения.

Реализовано автоматическое монтирование внешних устройств хранения. Если на накопителе присутствует зашифрованный раздел, например, созданный при помощи VeraCrypt, пользователю будет выведен запрос пароля для разблокировки раздела.

Добавлена защита от проведения атаки на систему через подключение вредоносных USB-устройств во время отсутствия пользователя: когда экран находится в режиме блокировки, Tails теперь игнорирует подключение любых USB-устройств. Активация USB-устройств производится только когда они подключены при разблокированном экране.

Предоставлена возможность переключения между 4 темами оформления: светлая; тёмная; светлая в ночном режиме с более тёплыми цветами и меньшей яркостью; ночная тёмная тема с тёплыми цветами.

Упрощено создание скриншотов и скринкастов. В системное меню добавлен ярлык для вызова интерфейса создания скриншота/скринкаста.

В почтовом клиенте Thunderbird упрощён процесс настройки учётной записи в Gmail — для доступа к почте в Gmail теперь достаточно ввести параметры аутентификации.

Обновлены версии программ: Tor Browser 13.0.10, Electrum 4.3.4, KeePassXC 2.7.4, Metadata Cleaner 2.4.0, Inkscape 1.2.2, Audacity 3.2.4, GIMP 2.10.34 и Kleopatra 4:22.12.

Текстовый редактор gedit заменён на gnome-text-editor.

Прекращено отображение пиктограмм на рабочем столе (дополнение к GNOME Shell, отвечавшее за данную функциональность, удалено из-за наличия проблем с интеграцией с новыми версиями GNOME).

Из меню файлового менеджера убраны кнопки надёжной очистки диска (Wipe), так как полная очистка не гарантирована для USB-накопителей и SSD-дисков (для надёжного стирания рекомендовано полностью перезаписать все данные на накопителе).

Из меню файлового менеджера убрана кнопка удаления метаданных, так как разработчики использовавшейся для этих целей библиотеки MAT2 больше не предоставляют функциональность для интеграции с файловым менеджером Nautilus.

Удалена из базовой поставки утилита GtkHash, которую при желании можно установить как дополнительное приложение.

Источник: opennet.ru