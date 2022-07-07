Дистрибутив Ubuntu MATE сформировал сборки для плат Raspberry Pi

Разработчики дистрибутива Ubuntu MATE, построенного на пакетной базе Ubuntu и предлагающего десктоп-окружение на основе проекта MATE, объявили о формировании сборок для плат Raspberry Pi. Сборки основаны на выпуске Ubuntu MATE 22.04 и подготовлены как для 32-разрядных, так и для 64-разрядных плат Raspberry Pi.
Из особенностей выделяется:
- Включение по умолчанию механизма zswap и алгоритма lz4 для сжатия информации в разделе подкачки.
- Поставка KMS-драйверов для GPU VideoCore 4, а также драйвера v3d для графического ускорителя VideoCore VI.
- Активация по умолчанию композитного оконного менеджера.
- Проведение оптимизации состава загрузочного образа.
Дополнительно можно отметить намерение разработчиков дистрибутива Fedora Linux обеспечить официальную поддержку сборок для плат Raspberry Pi 4. До сих порт платы Raspberry Pi 4 официально не поддерживались проектом из-за отсутствия открытых драйверов для графического ускорителя. С включением драйвера v3d в состав ядра и Mesa проблема с отсутствием драйверов для VideoCore VI решена, поэтому ничего не мешает реализовать официальную поддержку данных плат в Fedora 37.
Источник: opennet.ru