DJI представила стабилизаторы Ronin RS 4 и RS 4 Pro для любителей и профессионалов

DJI представила обновлённые модели стабилизаторов для камер, адресованные как независимым создателям видео, так и работникам профессиональных студий. Любительский DJI RS 4 стоит от $549, а за профессиональный RS 4 Pro придётся отдать от $869. Источник изображений: dji.com

Источник: 3dnews.ru