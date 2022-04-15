Для Chromium развивается возможность использования Qt

Томас Андерсон (Thomas Anderson) из компании Google опубликовал предварительный набор патчей с реализацией возможности использования Qt для отрисовки элементов интерфейса браузера Chromium на платформе Linux. Изменения пока помечены как не готовые к внедрению и находятся на ранней стадии рецензирования. До этого в Chromium на платформе Linux была обеспечена поддержка библиотеки GTK, которая используется для показа кнопок управления окном и диалоговых окон для открытия/сохранения файлов. Возможность сборки с Qt позволит добиться более однородного оформления интерфейса Chrome/Chromium в KDE и других окружениях на базе Qt.



Источник: opennet.ru