Для Debian 11 подготовлены пакеты с Qt6

Сопровождающий пакеты с фреймворком Qt в Debian объявил о формировании пакетов с веткой Qt6 для Debian 11. В состав набора вошло 29 пакетов с различными компонентами Qt 6.2.4 и пакет с библиотекой libassimp с поддержкой форматов 3D-моделей. Пакеты доступны для установки через систему бэкпортов (репозиторий bullseye-backports).

Изначально для Debian 11 не планировалось сопровождать пакеты с Qt6 из-за нехватки ресурсов, но, в конечном счёте, Qt6 стал доступен для стабильной ветки Debian. Отмечается, что подготовка пакетов была личной инициативой сопровождающего, но желание содействовать продвижению проекта также выразила компания The Qt Company.



Источник: opennet.ru