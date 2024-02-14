Для гарнитуры смешанной реальности Apple Vision Pro вышло уже более 1000 приложений

Хотя главе M**a Марку Цукербергу (Mark Zuckerberg) не понравилась гарнитура смешанной реальности Vision Pro от Apple, и по его мнению их гарнитура Quest 3 в целом лучше конкурента, с этим, похоже, не согласны разработчики приложений. По словам директора Apple по маркетингу Грега Джосвяка (Greg Joswiak), для Vision Pro создано уже более тысячи различных родных приложений. И это не считая свыше 1,5 млн приложений для iOS и iPad OS, которые совместимы с гарнитурой. Источник изображения: Apple

Источник: 3dnews.ru