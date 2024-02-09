Для ИИ и не только: NVIDIA вплотную займётся разработкой кастомных чипов для крупных заказчиков

NVIDIA сформировала новое подразделение, которое займётся разработкой индивидуальных чипов для облачных операторов и других крупных клиентов. Главная задача — захват как можно большей части развивающегося рынка специализированных чипов ИИ и защита бизнеса от растущего числа компаний, предлагающих альтернативные решения. NVIDIA в настоящее время контролирует около 80 % рынка высокопроизводительных ИИ-чипов, благодаря чему её рыночная стоимость в этом году выросла на 40 % до $1,73 трлн. Источник изображений: NVIDIA

Источник: 3dnews.ru