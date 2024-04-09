Для обучения нейросети xAI Grok 3 потребуется 100 000 ускорителей Nvidia H100, заявил Илон Маск

Компания Tesla разрабатывает собственные нейронные процессоры для обучения автопилота, но возглавляющий её Илон Маск (Elon Musk) для прочих своих инициатив готов активно использовать ускорители вычислений Nvidia. Например, для обучения большой языковой модели Grok 3, по его словам, стартапу xAI потребуется до 100 000 ускорителей Nvidia H100. Источник изображения: Nvidia

Источник: 3dnews.ru