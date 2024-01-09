Для OpenBSD реализована возможность использования рабочего стола KDE Plasma

Рафаэль Садовский (Rafael Sadowski) объявил о доступности пользовательского окружения KDE Plasma 5.27 для установки в OpenBSD-current, формировании готовых для установки пакетов kde-plasma и kde-plasma-extra, и намерении обеспечить поддержку KDE Plasma в весеннем выпуске OpenBSD 7.5. После прекращения поддержки KDE4 в OpenBSD так и не была перенесена возможность использования новой ветки рабочего стола KDE Plasma 5. Пакеты с приложениями KDE Gears 5 и библиотеками KDE Frameworks 5 достаточно давно доступны в портах OpenBSD, но сама оболочка до настоящего времени оставалась неработоспособной.

Для установки KDE Plasma и KDE Gear теперь достаточно выполнить команды: pkg_add kde pkg_add kde-plasma pkg_add kde-plasma-extra

Отмечается, что переход ветки KDE 6 на Qt 6 не будет большой проблемой для OpenBSD, так как в рамках проведённого портирования ветка Qt 6 и связанные с ней зависимости уже адаптированы для работы в OpenBSD. Из остающихся задач отмечается решение некоторых недоработок с композитным сервером KWin, Wayland, NetworkManager и SDDM. Также планируется добавить поддержку утилиты pkg_add в интерфейсе установки приложений Discover.



Источник: opennet.ru