Для ReactOS реализована начальная поддержка SMP

Разработчики операционной системы ReactOS, нацеленной на обеспечение совместимости с программами и драйверами Microsoft Windows, объявили о готовности начального набора патчей для загрузки проекта на многопроцессорных системах со включённым режимом SMP. Изменения для поддержки SMP пока не включены в основную кодовую базу ReactOS и требуют доработки, но сам факт возможности загрузки с включённым режимом SMP отмечается как важное достижение в развитии проекта (до сих пор одним из существенных ограничений ReactOS было использование в процессе работы только одного ядра CPU).

Работа над реализацией SMP в ReactOS положительно отразилась на общей стабильности системы, так как позволила выявить и устранить многие сопутствующие ошибки в коде, связанном с обработкой блокировок и распараллеливанием выполнения процессов. Из сопутствующих изменений также упоминается возможность запуска менеджера задач из Windows XP для отображения нагрузки на процессоры.