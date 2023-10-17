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Для рынка смартфонов третий квартал оказался худшим за последние десять лет

Опубликованная специалистами Counterpoint Research статистика по объёмам продаж смартфонов в третьем квартале этого года позволяет считать, что период стал худшим среди всех третьих кварталов за последние десять лет. При этом объёмы продаж смартфонов хоть и сократились на 8 % в годовом сравнении, последовательно выросли на 2 %. Источник изображения: Counterpoint Research
Источник: 3dnews.ru

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