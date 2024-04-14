Для Samsung нежелание рисковать становится главной угрозой в борьбе с конкурентами

Южнокорейский гигант Samsung Electronics при прежнем руководителе и сыне основателя Ли Гон Хи (Lee Kun-hee) ещё мог продвигать инновационные решения, которые позволяли компании обходить многих конкурентов на технологическом уровне, но сейчас, по мнению некоторых сотрудников, техническому прогрессу начинает препятствовать излишняя осторожность руководителей, которые буквально боятся рисковать. Источник изображения: Samsung Electronics

Источник: 3dnews.ru