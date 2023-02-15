Для Ubuntu начал поставляться пакет с ядром Linux для систем реального времени

Компания Canonical объявила о завершении тестирования пакетов с ядром Linux для систем, работающих в режиме реального времени. Пакет с real-time ядром признан готовым для повсеместного использования и больше не позиционируется как экспериментальный.

Готовые сборки сформированы для архитектур x86_64 и Aarch64, и распространяются через сервис Ubuntu Pro для дистрибутивов Ubuntu 22.04 LTS и Ubuntu Core 22. Пакет основан на ядре Linux 5.15 и патчах из RT-ветки ядра Linux («Realtime-Preempt», PREEMPT_RT или «-rt»), обеспечивающих снижение задержек и позволяющих добиться предсказуемого времени обработки событий.



Источник: opennet.ru