Для выпуска электромобилей стоимостью €25 000 компания Volkswagen вынуждена будет искать партнёров

Ещё летом прошлого года стало известно о намерениях Volkswagen купить 5 % акций китайского автопроизводителя XPeng и наладить совместный выпуск как минимум двух моделей электромобилей для местного рынка. Теперь же европейский автогигант заявляет о необходимости поиска партнёров в Европе для выпуска электромобилей стоимостью 25 000 евро. Решение должно быть принято в этом году. Источник изображения: Volkswagen

Источник: 3dnews.ru