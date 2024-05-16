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Для ядра Linux предложен драйвер EXT2, написанный на языке Rust

Уэдсон Алмейда Фильо (Wedson Almeida Filho) из компании Microsoft предложил для обсуждения в списке рассылки разработчиков ядра Linux вторую версию патчей с набором обвязок над подсистемой VFS, предназначенных для разработки на языке Rust файловых систем, работающих в режиме только для чтения. Вместе с обвязками опубликовано два созданных на их основе драйвера с реализацией файловых систем ext2 и tarfs, работающих в режиме только для чтения. В отличие от ранее доступной реализации ФС Ext2 на языке Rust — ext2-rs, новый вариант работает на уровне ядра (модуль rust_ext2), а не в пространстве пользователя. Драйвер rust_ext2 содержит около 700 строк кода на Rust и может использоваться в качестве отправной точки для разработки более сложных реализаций ФС, таких как Ext4.

Файловая система tarfs позволяет монтировать архивы в формате Tar в виде файловой системы. Драйвер использует прикреплённый к tar-файлам индекс для навигации по файлам внутри архива без перебора всего содержимого.

Отдельно развивается ещё одна ФС на языке Rust, которая использует предложенный слой абстракций, — PuzzleFS. PuzzleFS предназначена для размещения изолированных контейнеров и обладает такими возможностями, как эффективное хранение дублирующихся данных, возможность прямого монтирования, повторяемая сборка образов, очень быстрая сборка и монтирование образов, возможность использования необязательной промежуточной стадии для преобразования (canonicalization) образов, необязательность полных проходов по дереву ФС при использовании многослойной структуры и наложение изменений в стиле casync.

Источник: opennet.ru

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