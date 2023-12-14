Для ядра Linux предложена возможность отслеживания переохлаждения системы

Для включения в состав ядра Linux предложен обработчик для реагирования на переохлаждение системы. Linux довольно часто используется для встраиваемых систем, на которых кроме перегрева заслуживает внимания и возможность отслеживания переохлаждения системы, поэтому в подсистему Thermal были добавлены новые контрольные точки THERMAL_TRIP_COLD и HERMAL_TRIP_CRITICAL_COLD (аналоги HERMAL_TRIP_HOT и THERMAL_TRIP_CRITICAL), позволяющие вызывать обработчики не при перегреве, а при переохлаждении. Как один из вариантов реакции на переохлаждение предлагается, например, увеличивать частоту и напряжение с целью увеличения температуры для подогрева устройства.



Источник: opennet.ru