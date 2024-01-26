Добавлена поддержка MICE-протоколов в GNOME Network Displays

18 января была выпущена версия 0.91 GNOME Network Displays. Среди значительных улучшений заявлено:
- добавлена поддержка протокола Miracast over Infrastructure (MICE) (@lorbus);
- поддержка протокола Chromecast (@kyteinsky);
- добавлена поддержка трансляции виртуального экрана (@NaheemSays);
- исправление различных проблем;
- добавлены/обновлены различные переводы.
Для справки: GNOME Network Displays — это программное обеспечение, которое позволяет осуществлять потоковую передачу рабочего стола GNOME на устройства Wi-Fi Display с помощью сервера мультимедийной маршрутизации и обработки конвейерных данных PipeWire.
Источник: linux.org.ru