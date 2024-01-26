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Добавлена поддержка MICE-протоколов в GNOME Network Displays

18 января была выпущена версия 0.91 GNOME Network Displays. Среди значительных улучшений заявлено:

  • добавлена поддержка протокола Miracast over Infrastructure (MICE) (@lorbus);
  • поддержка протокола Chromecast (@kyteinsky);
  • добавлена поддержка трансляции виртуального экрана (@NaheemSays);
  • исправление различных проблем;
  • добавлены/обновлены различные переводы.

Для справки: GNOME Network Displays — это программное обеспечение, которое позволяет осуществлять потоковую передачу рабочего стола GNOME на устройства Wi-Fi Display с помощью сервера мультимедийной маршрутизации и обработки конвейерных данных PipeWire.

Источник: linux.org.ru

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